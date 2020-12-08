Rachid Ghezzal: Umarım ben de Beşiktaş’ta efsane olurum

Beşiktaş, Süper Lig’in 12’nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürerken, siyah-beyazlıların orta sahası Rachid Ghezzal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“GALİBİYETLERİMİZE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

28 yaşındaki oyuncu, “2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” dedi.

“BURADA MUTLUYUM”

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralanan Cezayirli oyuncu, sözleşme konusunda ise “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Bunları konuşmak için erken” ifadelerini kullandı.

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“MAHREZ’LE KIYASLANMAK ÇOK GÜZEL”

Rachid Ghezzal, Manchester City’de forma giyen vatandaşı Riyad Mahrez ile kıyaslanması için “Arkadaşım Mahrez’le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika’nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel” yorumunu yaptı.

ROSİER’LE UYUMU

Sağ kanatta Fransız oyuncu Valentin Rosier ile uyumuyla ilgili soruya ise Ghezzal, “Rosier’le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz” karşılığını verdi.

“SÜRE DEĞİL VERİLEN KATKI ÖNEMLİ”

Önlerinde 3 maçlık önemli bir periyot olduğuna dikkat çeken deneyimli futbolcu, “İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN ÖZGÜVEN VERMESİYLE BU SEVİYEYE GELDİM”

Siyah-beyazlı kulübün kendisine aşıladığı özgüvenle performansının arttığını dile getiren Ghezzal, şunları kaydetti: “Ülkeden ziyade, bunun bir öz güven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum. Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım” ifadelerini kullandı.

“UMARIM BEN DE BEŞİKTAŞ’TA EFSANE OLURUM”

Kendisinden önce Ricardo Quaresma’nın aynı mevkide forma giydiğinin hatırlatılması üzerine ise Rachid Ghezzal, “Quaresma burada bir efsane. Umarım benim de taraftarla aramda böyle bir bağ olur. Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkiimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım” dedi.

Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın için ise “Tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi” nitelendirmesinde bulundu.