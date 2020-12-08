CANLI | PSG-Başakşehir

Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında temsilcimiz Başakşehir, Fransız devi Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 23.00… Parc des Princes Stadı’ndaki mücadeleyi Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

5 maç sonunda 3 toplayan Başakşehir, Avrupa’ya veda etti ve bu maçtaki tek hedefi ülke puanını katkı sağlamak. PSG ise bu maçtan 1 puan alması halinde adını son 16 takım arasına yazdıracak. Başakşehir, dev rakibini yenmesi halinde ve Leipzig-Manchester United maçı da berabere biterse PSG, UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek. İstanbul’da oynanan maçı PSG 2-0 kazanmıştı.

Başakşehir’de kart cezalısı Skrtel bu karşılaşmada yok.

İLK 11’LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta öncesi H Grubu’nda puan durumu şu şekilde oluşuyor:

1- Manchester United / 9 puan

2- PSG / 9 puan

3- Leipzig / 9 puan

4- Başakşehir / 3 puan