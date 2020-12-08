Milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’ye Balkan ikinciliği kazandırmış Ankara’nın başarılı sporcularından Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir’in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, “Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir’in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Genç sporcumuza Allah’tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere taekwondo camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. https://t.co/5PMkYLu7ft — Metin Şahin (@metinsahintkd) December 8, 2020

21 yaşındaki milli sporcumuz Gamze Özdemir’i kelebek hastalığı sonucu kaybettik. Gencecik yaşında aramızdan ayrılan başarılı sporcumuza rahmet diliyorum. Mekânı Cennet olsun. pic.twitter.com/prfZLRJkK0 — Hamza Yerlikaya(@hamzayerlikaya) December 8, 2020