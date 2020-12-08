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MAÇ SONUCU | Samsunspor 1-1 Menemenspor

Samsunspor ile Menemenspor 13 dakika içerisinde attıkları birer golle berabere kaldı: 1-1. Takımlar girdikleri birçok gol pozisyonunu da değerlendiremedi.

Güncellenme: 21:21, 08/12/2020
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MAÇ SONUCU | Samsunspor 1-1 Menemenspor

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 21 puana yükselirken, konuk takım 14 puanla haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Savicevic'in ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas'ın şutu üstten auta çıktı.

5. dakikada sol kanattan ceza sahana topu taşıyan Anane'nin şutunda Yameogo topu kendi kalesine gönderdi. 0-1

10. dakikada Guido'nun pasında topla buluşan Burak'ın şutunu Menemenspor defansı çizgiden çıkarttı.

13. dakikada Guido'nun pasında topu kaleye yollayan Nadir'in şutu defansa da çarparak filelerle buluştu. 1-1

22. dakikada Burak Çalık'ın ceza sahasında şık çalımlarının ardından topla buluşan Guido'nun şutunu kaleci Selmani parmaklarının ucuyla çeldi.

68. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Taşkın’ın kafa vuruşunu Nurullah parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

87. dakikada Gyasi’nin ortasına ceza sahası içinde Guido’nun şutunu kaleci Selmani çizgi üzerinden çeldi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Burak Cansız

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yameogo (Muhsin dk. 66), Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Rahman dk. 77), Savicevic (Oğuz dk. 66), İlyas Kubilay Yavuz (Gyasi dk. 71), Burak Çalık (Ahmethan dk. 77), Guido Koçer, Nadir Çiftçi

Yedekler: Furkan, Plumain, Yunus Emre, Ertekin, Enes İslam

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Emre Adıgüzel (Yusuf dk. 83), Adamu, Taşkın Çalış, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Anane (Mehmet dk. 86), Kamara (David dk. 90+4)

Yedekler: Amir, Murat, Emir, Cem, Berkan, Vedat, Kubilay

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Goller: Nadir (dk. 13.) (Samsunspor), Yameogo (dk. 5 k.k.) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Nadir, Kerem (Samsunspor), Adamu, Ömer (Menemenspor)

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Yayınlanma Tarihi:21:20,