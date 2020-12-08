MAÇ SONUCU | Lazio 2-2 Club Brugge

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Lazio ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla istediğini alan Lazio oldu ve adını Devler Ligi’nde son 16 takım arasında yazdırdı.

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta Lazio’nun gollerini 12. dakikada Correa ve 27. dakikada penaltıdan Immobile kaydetti. Club Brugge’ün gollerini ise 15. dakikada Vormer ve 76. dakikada Vanaken attı.

Belçika ekibinde Solob 39. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Lazio 10 puanla 2. sırada yer alırken, Club Brugge ise 8 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Dortmund, Zenit’i deplasmanda 2-1 yenerek F Grubu’nu 13 puanla lider tamamladı. Rus temsilcisi ise 1 puanla Avrupa’ya veda etti.