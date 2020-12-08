SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Burak Yılmaz göz kamaştırıyor… Ibrahimovic’in rekorunu kırdı

Burak Yılmaz, Lille formasıyla sergilediği performansla dikkat çekiyor. 35 yaşındaki futbolcu, yakaladığı çıkışla Fransa Ligue 1'de takımını taşıyor.

Güncellenme: 08:36, 08/12/2020
Haberler Fransa Ligue 1
Burak Yılmaz göz kamaştırıyor… Ibrahimovic’in rekorunu kırdı

Fransa Ligue 1'de 13. haftanın sonunda Paris SG'nin ardından 2. sırada yer alan Lille, 1950'li yıllardan sonraki en parlak dönemini yaşarken bunda Türk futbolcuların katkısı büyük… Kırmızı-lacivertliler son olarak Monaco'yu 2-1 yenerken 2. gol Yusuf Yazıcı'dan, asist Burak Yılmaz'dan geldi.

Yusuf 4 gol-2 asist, Burak ise 6 gol-4 asiste ulaştı. Toplam skor katkısı 16 olan futbolcularımız, PSG'nin dünya yıldızlarını takip ediyor: Mbappe 10 gol-5 asist, Neymar 3 gol-4 asist…

Ligde üst üste 8 maçtır gol ya da asist üreten Burak, Ligue 1'de bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu olurken Zlatan Ibrahimovic'in (PSG) 6 maçlık rekorunu da kırdı. Lille'de Zeki Çelik (2 asist) ve Mustafa Kapı da forma giyiyor.

İLGİLİ HABER Avrupa`da Türk gecesi... Muhteşem geri dönüşler Avrupa`da Türk gecesi... Muhteşem geri dönüşler

NE DEDİLER?

TV5: Remy'nin (Rizespor) beklenmeyen vedası sonrası son anda transferi gerçekleşen Burak Yılmaz, çok iyi bir seçim olduğunu gösterdi.

Le Monde: Lille'in hücumdaki Türk ikilisi iş başındaydı.

Maxi Foot: Burak Yılmaz, Lille'e değer katmaya devam ediyor. Tam bir savaşçı…

Lille (Resmi hesap): Kral (Türkçe) prensine asist yaptı.

burak yılmaz Lille
Yayınlanma Tarihi:07:36,