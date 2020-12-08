SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Avrupa’da son mesai

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'de kapanışı Fransa'da yapıyor.

Güncellenme: 08:08, 08/12/2020
Haberler Başakşehir
Avrupa’da son mesai

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda geçen hafta Leipzig yenilgisiyle havlu atan Medipol Başakşehir, bugün son maçta PSG'ye konuk oluyor. Grupta bir iddiası bulunmayan temsilcimiz, Fransa'da yenilmeyerek ülke puanına katkı yapmayı hedefliyor.

Sakatlıkları bulunan Epureanu, Visca ve Caiçara ile kart cezalısı Skrtel kadroda yok.

Dün özel uçakla Paris'e giden temsilcimiz, bugün TSİ 23.00'te Par des Princes Stadı'nda zorlu rakibiyle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı PSG, 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER:

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Pereira, Parades, Di Maria, Neymar, Mbappe

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Mbombo, Chadli, Berkay, İrfan Can, Deniz, Demba Ba, Crivelli

Medipol Başakşehir psg şampiyonlar ligi