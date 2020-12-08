Avrupa’da son mesai

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda geçen hafta Leipzig yenilgisiyle havlu atan Medipol Başakşehir, bugün son maçta PSG'ye konuk oluyor. Grupta bir iddiası bulunmayan temsilcimiz, Fransa'da yenilmeyerek ülke puanına katkı yapmayı hedefliyor.
Sakatlıkları bulunan Epureanu, Visca ve Caiçara ile kart cezalısı Skrtel kadroda yok.
Dün özel uçakla Paris'e giden temsilcimiz, bugün TSİ 23.00'te Par des Princes Stadı'nda zorlu rakibiyle karşılaşacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı PSG, 2-0 kazanmıştı.
PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Pereira, Parades, Di Maria, Neymar, Mbappe
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Mbombo, Chadli, Berkay, İrfan Can, Deniz, Demba Ba, Crivelli