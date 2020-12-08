Ankaragücü’nde 3 futbolcu corona

Süper Lig ekibi Ankaragücü, yapılan corona virüsü testleri sonucunda oyuncularında pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Başkent ekibinde forma giyen 3 futbolcu coronaya yakalandı.
Ligde galibiyeti bulunmayan son sıradaki Ankaragücü, Cumartesi günü saat 19.00’da Konyaspor ile sahasında karşılaşacak.
“Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır.
Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz.
MKE Ankaragücü Spor Kulübü”