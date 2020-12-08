Altay Bayındır… Çalışıyor, yükseliyor

Geçen sezon geldiği Fenerbahçe'de kısa sürede 1 numarayı sırtına geçiren Altay Bayındır, takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak biri penaltı olarak 7 kurtarış yaptığı Denizlispor deplasmanında takımına galibiyeti getiren isimlerin başında gelen 22 yaşındaki file bekçisi başarısını çok çalışmaya borçlu…

Altay'ı öne çıkaran unsurları yakın plana aldık…

1- EKSİKLERİNİ BİLİYOR: Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Süper Lig'de 60 maça çıkma başarısı gösteren Altay, sürekli bireysel performans analizini yaptırıyor. Belirlediği eksiklerini gidermek için kaleci antrenörü Michael Kraft ile çalışıyor. Yan top ve reaksiyon çalışmaları üzerinde duruyor.

2- PENALTILARI İZLİYOR: Altay, kalesine atılan son 4 penaltıdan 2'sini kurtarmayı başardı. İstatistikler, penaltıların yüzde 81 gol olduğunu söylese de genç eldiven, her rakibin duran top ve penaltı atışlarını tekrar tekrar izliyor. Son olarak Murawski'nin geçen hafta gole çevirdiği penaltıyı izleyerek çözdü.

3- DEMİREL’İ DİNLİYOR: Fenerbahçe tarihinin en fazla forma giyen ismi olan Volkan Demirel'i rol-model alan Altay Bayındır, onun tecrübelerinden faydalanıyor. Erol Bulut'un ekibinde yer alan Demirel, Altay'ı yukarı taşımak için çabalıyor. Genç kaleci, Avrupa'da oynamayı da hedefliyor.

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