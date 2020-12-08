Ali Koç: Hakemi araştırdım söz konusu şirkette çalışmıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son dönemde yaşanan hakem tartışmaları ve gündem yaratan bazı konular hakkında açıklama yapmak için basın mensuplarının karşısına geçti. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Koç, Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken MHK’ye de bir öneride bulundu.

‘O DÖNEM DE DOĞRANIYORDUK’

“Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz. Ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Geçen sezon 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3’ünü alabildik. O dönem de doğranıyorduk. Hakem ve VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Diğer kulüplerimiz de ciddi serzenişteler.”

‘ZOR MESLEK AMA BU KADAR KÖTÜ YÖNETMEK DAHA ZOR’

”Federasyon başkanları değişiyor, MHK başkanları değişiyor ama kriz değişmiyor. Hakemler üzerinden Türk futbolu kaosa sürükleniyor. Hakemlik zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bu kadar düşük seviyede performans, hata… Bir de VAR diye bir teknoloji geldi. İnsanlar ne bekler? VAR gelince minimize edilmiş hata. Bu teknolojiyi kullananlar da insanlar.”

‘KRİZ VAR MI YOK MU?’

”Artık hiçbir şey gizli kalmıyor, her şey ortada. Açıklasınlar, hakemin notunu açıklasınlar. Bir hafta mı maç almayacak, bu hakem ne olacak? Genç hakemlerin atanmasını, yeni isimlerin çıkmasını istiyoruz. Hakemlik camiasında değişik hesaplar olduğunu söylüyorlar. MHK’ye, ilgililere soruyorum; Kriz var mı, yok mu? Etrafta dolaşan iddialar, dedikodular. Yapılan hakem hataları. Şikayet eden takımlar… Teknolojiye rağmen hatalar artmaya devam ediyor.”

‘HAKEMLERİ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ GİBİ ÇEKSİNLER’

”Maçlarda iki gözlemci olsun. İkisi de formu doldursun. Buradan çıkacak rakam, hakemin notu olsun ve bunlar şeffaf bir şekilde açıklansın. Bunların açıklanmaması için hiçbir neden olamaz. Ahbap çavuş ilişkisinin önüne geçin. Hakemleri, her hafta maç öncesinde herkesin gözü önünde bir Milli Piyango çekilişi gibi çeksinler, görelim, bilelim. Bunun ne zararı var?”

‘BU OLGUYU DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ’

”Kazandığımız maçlar da dahil olmak üzere lehte ve aleyhte VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe’ye özel de bir durum değil. Türkiye’de bir hakem krizi var ve bu şu anki TFF ve MHK’ya özgü bir durum değil. Türkiye’de şampiyonluklar saha içerisinde kazanılmıyor olgusu var, ben inanmak istemiyorum ama inanmak zorunda kalıyorum. Bu olguyu değiştirmek zorundayız.”

‘YILLANMIŞ HAKEMLERLE YENİ SONUÇLAR ALMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR’

“Tugay Kaan Numanoğlu derbi baskı altında kaldı, hatalar yaptı. Her şey normal deniliyorsa biz de yolumuzu ona göre çizeceğiz. Eski hakemler, yıllanmış hakemlerle yeni sonuçlar almak mümkün değildir… Hakem atamaları nasıl yapılıyor bilmiyorum ama doğru yapılmadığını çok iyi biliyorum… İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur ama bu VAR teknolojisi iyi kullanılırsa hatalar azalır.”

‘JOSEF’İN POZİSYONUNU ÇÖZEMEYEN HAKEM…’

‘Beşiktaş maçını hakem katletti. İki takımın da şikayetleri var. Yediğimiz golden önce faul vardı. Derbide Josef’in pozisyonunu çözemeyen hakem bu işi yapmamalı. Josef’i tanırım. İyi bir insandır. Kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum ancak karate literatürüne girecek şekilde topa müdahalede bulunmaya çalıştı. Buna kırmızı vermeyecek orta hakem yoktur.”

‘RIDVAN DİLMEN ALGISI YARATANLAR AYNI’

”Bu sene ne oldu? 2 tane algıyla başladık. Birincisi Rıdvan Dilmen sezonu. İkincisi de Fenerbahçe şampiyon olacak. Dilmen ve geçen sene aynı algıyı yaratanlar sistematik bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Rıdvan Dilmen algısı yaratanlar geçen sene de Zorlu algısını yaratan kişilerdir. Hakemler ‘Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim’ diye davranıyordur.”

‘ARAŞTIRDIM, ÇALIŞTIĞI BÜTÜN YERLERİ ÇIKARDIK’

”Beşiktaş maçının hakemi için Yapı Kredi’de üst düzey yönetici olduğu söylendi. Bunu biri araştırdı mı? Ben araştırdım. Söz konusu şirkette çalışmıyor, hiçbir yerde yok. Hakemin, bu güne kadar çalıştığı bütün yerleri çıkardık. Bizimle hiçbir şekilde alakası yok.”