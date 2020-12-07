Yılmaz Vural’dan iyi haber

Türk futbolunun en önemli karakterlerinden biri olan teknik direktör Yılmaz Vural, corona virüsüne yakalandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yılmaz Vural’ın, yaklaşık 10 gündür kaldığı yoğun bakım sürecini atlattığı belirtildi.

SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, tecrübeli teknik adamın yoğun bakımdan çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı “Müjdeler olsun… Türk futbolunun en sevilen isimlerinden, değerli dostum Yılmaz Vural Hoca, az önce yoğun bakımdan çıkarılıp odasına alındı. Büyük geçmiş olsun” şeklindeki paylaşımıyla takipçilerine duyurdu.

Müjdeler olsun… Türk futbolunun en sevilen isimlerinden, değerli dostum Yılmaz Vural Hoca, az önce yoğun bakımdan çıkarılıp odasına alındı. Büyük geçmiş olsun. pic.twitter.com/9QXLvsd5yY — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) December 7, 2020

Yılmaz Vural’ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı ilk açıklamada “Yılmaz Vural’ın durumu iyi… Ancak ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor” ifadelerini kullandı.

Teknik adamın eşi Seda Vural ise “Hepinize çok selamı var” dedi.