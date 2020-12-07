Menajerinden flaş açıklama: ‘Pogba’nın Manchester United dönemi sona erdi’

Manchester United’ın Fransız yıldızı Paul Pogba’nın Menajeri Mino Raiola, gündemi değiştiren bir açıklama yaptı. Raiola, İtalyan Tuttosport gazetesine verdiği röportajda “Pogba için Manchester United sona erdi diyebilirim” dedi.

Manchester United’a rekor bir rakama transfer olan ancak daha sonra takımda inişli çıkışlı bir grafik çizen ve eski menajer Jose Mourinho ile arasındaki ipleri koparan Paul Pogba kariyeri için radikal bir karar aldı.

Manchester United ile 2022’ye kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Juventus’un istediği konuşuluyor.

Pogba, 105 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Manchester United’da 177 maça çıktı ve 34 gol, 35 asistlik performans sergiledi.