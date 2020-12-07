Maradona’nın aylık harcaması ortaya çıktı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetti. Tüm Arjantin’i yasa boğan Maradona’nın ölümü, binlerce insanı corona virüsü pandemisini hiçe sayarak sokaklara döktü. Bir döneme damgasını vurmuş olan efsanenin hayatını kaybetmesi, gözyaşları içinde efsanelerine veda eden Arjantinliler kadar, dünyanın birçok ülkesinde de büyük üzüntüye neden oldu.

Ölümünden sonra Maradona’nın aşırılık içinde bir yaşamı tercih ettiği için son dönemde maddi sıkıntılar çektiğine dair iddialar gündeme gelmişti. Maradona'ya yakınlığı ile bilinen Arjantinli gazeteci Luis Ventura efsane futbolcunun fakir öldüğünü söylemişti. Ventura, Maradona hayatını kaybettiğinde hesabında 75 bin sterlin'den (781 bin 943 lira) daha az para kaldığını açıklamıştı.

Ventura, Maradona’nın maddi sıkıntı çekmesine neden olarak ise aşırı bir yaşamı tercih etmesini göstermişti.

“AYLIK 100 BİN EURO’DAN FAZLA HARCAMASI VARDI”

Bir başka Arjantinli gazeteci Jorge Rial ise, Maradona’nın her ay 10 milyon Arjantin Pesosu yani 100 bin Euro’dan fazla harcaması olduğunu söyledi. Amerika TV’de canlı yayına katılan Rial, Maradona’nın bu kadar parayı, sanıldığı üzere aşırılık içinde yaşadığı için değil, çevresine ve fakir ailelere baktığı için harcadığını söyledi.

Rial, açıklamasında “Her ay banka hesabından 100 bin Euro’nun üzerinden bir para gidiyordu. 50 aileye bakıyordu. Bunlar onun yakın arkadaşları, çalışanları, Arjantin ve dünyanın çeşitli yerlerindeki fakir ailelerden oluşuyordu” dedi.

Böylece Maradona’nın futbolculuğu kadar yüreğinin de ne kadar büyük olduğu ortaya çıkmış oldu.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA DA YEŞİL SAHALARDAN KOPMADI

Futbolculuğu döneminde Avrupa’da Barcelona, Napoli ve Sevilla forması giyen Maradona, futbolu bıraktıktan sonra birçok takımda teknik direktörlük yaptı. Arjantin Milli Takımı, Al-Wasl, Fujairah, Dorados de Sinaloa ve son olarak da Gimnasia takımının başında görev yapan Maradona, ayrıca Dynamo Brest takımının da onursal başkanıydı.

Maradona, bir dönem de Almagro takımında Sportif Direktör olarak görev yapmıştı.

İLGİLİ HABER Maradona`nın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı!