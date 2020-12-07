Kocaelispor yöneticisi Gürcistan’da karantinaya alındı

TFF 2. Lig takımlarından Kocaelispor'un yöneticisi İsmail Parlak ticari faaliyetleri nedeniyle 3 günlüğüne gittiği Gürcistan'da 8 günlük karantinaya alındı. Havaalanına indikten sonra beraberindeki Özgür Kaplan ile birlikte arabaya bindirilerek Batum'da bulunan otele götürülen Parlak, pandemi tedbirleri kapsamında 8 gün sürecek karantinaya alındı.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan İsmail Parlak, “Pandemi sürecinde işimiz gereği yine Gürcistan'a geldik. Test yaptırıp 1 gün sonra işimize bakıyorduk yani sorun yaşamıyorduk. Ama bu kez 8 gündür otelde karantinada tutuluyoruz. Ülkenin aldığı pandemi kuralları mı değişti, bize özel bir uygulama mı yapıldı, herkese mi böyle muamele yapılıyor henüz anlamış değiliz. Çünkü hiçbir açıklama yapılmadı. Sanki Covid-19 testimiz pozitifmiş gibi muamele görüyoruz” dedi.

Hem Türkiye'de hem de sınır kapısında testi negatif çıktı

Corona virüs testlerinin negatif çıktığını vurgulayan Parlak, yaşadıklarını şu ifadelerle dile getirdi:

“Türkiye'de buraya gelmeden 1 gün önce testimizi yaptırdık ve sonuç negatif çıktı. Raporu Türkçe ve İngilizce olarak aldık. Burada sınır kapısından geçerken de kişi başı 1000 lira alarak yeniden test yaptılar, o da negatif çıktı. Bizi ne olduğunu anlamadan alandan alıp otele götürdüler. Sorularımıza yanıt alamadık. Konsolosluğu aradık fakat bizi geçiştirdiler, yardımcı olmadılar. Yabancı bir ülkede konsolosluktan da destek alamayacaksak yapacak bir şeyimiz yok. Buradaki Türk arkadaşlardan öğrendiğimize göre bugün testimiz yapılacakmış. Ondan sonra muhtemelen yarın test sonucu çıkınca bırakılacağımızı düşünüyorum. Gelen Türk vatandaşlara konsolosluk, elçilik sahip çıkmalı. Biz yardım göremedik. Bizim buradaki sıkıntımız bilgi alamamak ve ilgi görememek oldu.”

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“İZİN POLİTİKASI DEĞİŞEBİLİR”

Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosluğu’nun, Gürcistan’a yapılacak seyahatlerde uygulanacak corona virüsü tedbirleri hakkında son duyurusunu, 4 Aralık 2020 tarihinde yaptığı gözlendi. Açıklamada uygulanacak corona tedbirlerinin, 72 saatte bir test yaptırılması ya da 8 gün otelde karantinada kalınması şeklinde gerçekleşeceği belirtildi.

Duyuruda ayrıca ülkeye girişi politikasının Gürcistan makamlarının takdirinde olduğu ve değişebileceği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Gürcistan'a girmek isteyen vatandaşlarımızın “stopcov.ge” adresinden başvuruda bulunmaları, ilgili formları doldururken eksik alan bırakmamaları, Gürcistan'da mukim bir kurumdan temin edecekleri davetiye mektubunu da başvuru sırasında sisteme PDF formatında, İngilizce veya Gürcüce olarak yüklemeleri gerekmektedir.

Söz konusu davetiye mektubunda vatandaşımızın Gürcistan'a giriş amacı ve ülkede ne kadar süre kalacağının belirtilmesi ile davet edilen kişinin Gürcistan'da bulunduğu müddetçe her 72 saatte bir PCR testi olacağının, toplum sağlığını bozacak faaliyetlerde bulunmayacağının ve karantina ve/veya test masraflarının davet eden kuruluş tarafından karşılanacağının taahhüt edilmesi zorunludur. Başvuru yapılırken bu koşulları karşılayan bir davet mektubu sisteme yüklenmediği takdirde başvurular kabul edilmemektedir.

Gürcistan'a iş amacıyla gelecek vatandaşlarımızın davetiyeleri Gürcistan'da muhatapları olan tüzel kişiler tarafından yazılabilmektedir.

Yukarıda kayıtlı koşulları karşılayan vatandaşlarımız, başvurularının kabul edilmesi halinde PCR testine tabi tutularak veya karantina otelinde 8 gün süreyle konaklayarak ülkeye kara ve hava yoluyla giriş sağlayabilmektedir.