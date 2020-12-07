Hodzic: Bosnalı oyuncular Türkiye’de kendilerini evinde gibi hissediyor

Kasımpaşa’nın Bosna Hersekli golcüsü Armin Hodzic, DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’da forma giydiği için duyduğu memnuniyeti dile getiren Hodzic, “Burada oldukça mutluyum. Takım olarak formdayız. İyi ve oldukça güçlü bir kadromuz var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bu iyi kadronun yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Bosna Hersekli birçok futbolcunun Türkiye’de uzun yıllar kalmasının sebepleri sorulan Hodzic, “Bosnalı oyuncular Türkiye’ye geldiklerinde kendilerini evinde gibi hissediyor. Çünkü iki ülkeye baktığınız zaman ki kardeş ülke diyebilirsiniz. O yüzden Bosnalı oyuncular kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor. Bence sebeplerden biri bu. Diğer sebep ise oyuncunun çalışması ve gösterdiği performansla alakalı” cevabını verdi.

“SANKİ 5-10 YILDIR BURDAYMIŞIM GİBİ HİSSETTİM”

Türkiye’ye transfer olmadan önce burada forma giyen Bosnalı oyunculardan fikir aldığını belirten Hodzic, “Gelmeden önce Visca ve diğer Bosnalı oyuncularla konuştum. Herkes burayla alakalı çok güzel, olumlu şeyler söyledi. Onlarla konuştuktan sonra da Türkiye’ye geldim” ifadelerini kullandı.

Geldiği andan bu yana kendini takımın bir parçası olarak hissettiğine dikkat çeken Armin Hodzic, şunları söyledi:

“Buraya geldiğim ilk günden itibaren bu ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım. Sanki 5-10 yıldır buradaymışım gibi hissettim. Hem kamplarda, hem tesislerde, hem de antrenmanda bu duyguyu hissettim. Burada herkes sevecen, cana yakın ve yardımsever. O yüzden sadece buraya odaklanmış durumdayım. Burada olmayı, bulunmayı çok istiyorum. Bu kulüp için iyi oynamaya, goller atmaya ve maçlar kazanmaya devam etmek istiyorum.”