Galatasaray’da kolej havası

Süper Lig'de 11 maç sonunda 23 puan toplayarak liderliğe ortak olan Galatasaray, kritik dönemi kazançlı atlattı. Babel, Arda, Belhanda ve Omar koronavirüse yakalandı, Saracchi de sakatlandı ve Galatasaray, as oyuncularından yoksun kaldı. Forma adaletini iyi yöneten Teknik Direktör Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği Oğulcan, Emre Taşdemir, Linnes ve Emre Akbaba eksikleri aratmadı. Aslan, Rize ile Hatayspor maçlarını farklı kazanarak çıkışa geçti.

Yedek kulübesinden gelip formayı kapan isimlerin performans olarak önemli işler yapmasıyla Galatasaray, kolej havasına girdi. Bununla birlikte son dakikalarda oyuna giren Kerem, Sekidika ile Ali Yavuz'un performansları takım içindeki kenetlenmeyi gözler önüne serdi. Falcao'nun yokluğunda forvete geçen Mbaye Diagne, üst üste iki maçı boş geçmedi.

Fatih Terim, genç ve usta isimlerin birbirleriyle yardımlaşmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

LUYINDAMA ARANMIYOR

Milli aradan sakat dönen Luyindama, düzelmesine rağmen ilk 11’deki yerini kaybetti. Terim, son üç maçta 7 gol atıp 1 gol yiyen kadroda savunmanın merkezinde Marcao'nun partneri olarak Donk'u oynatıp iyi verim aldı.

AKTÜRKOĞLU UMUT VERDİ

Hatay karşısında ilk golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylıların beğenisini kazandı. Erzincanspor'dan Galatasaray’ın yolunu tutan 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili eski hocası Mustafa Sarıgül, “Visca'nın ters kanatta oynayanı gibi düşünün” ifadesini kullanmıştı.

Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar da genç futbolcu için “Geleceğin Ribery'si” yorumunu yapıyor.

İLGİLİ HABER Kazanma alışkanlığı önemlidir