CANLI | Trabzonspor – Sivasspor

Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 19:30’da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Medical Park Stadyumu’nd oynanan karşılaşma öncesinde bordo mavili ekip 12 puanla 14. sırada yer alırken, bir maçı eksik Sivasspor ise, 9 puanla 16. sırada bulunuyor.
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- Trabzonspor 0-0 Sivasspor (İlk yarı)
- Dakika 16′ Sivasspor’un kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.
- İlk 11’ler:
- Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe
- Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Fayçal, Hakan, Ninga, Max, Yatabare
TRABZONSPOR’DA NWAKAEME VE SEMEDO YOK
Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı: “Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır.”
- MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
- Sivasspor’u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor (1M), gol atamadığı tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı (Nisan 2018’de 0-2).
- Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1B 2M), daha önceki 15 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı (3B 11M).
- Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor (1-0 vs BB Erzurumspor & 1-0 vs Ankaragücü), Aralık 2017’den bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.
- Trabzonspor orta sahası Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Ocak 2019’da Sivasspor’a atmıştı.
- Bu sezon Sivasspor formasıyla birden fazla Süper Lig golü atabilen tek isim Max Gradel (2). Fildişi Sahilli oyuncu, takımı adına en fazla şut çeken (18), şut pası veren (10), isabetli orta yapan (13), çalım atan (12) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (35) isim konumunda.