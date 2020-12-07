CANLI | Trabzonspor – Sivasspor

Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 19:30’da başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Medical Park Stadyumu’nd oynanan karşılaşma öncesinde bordo mavili ekip 12 puanla 14. sırada yer alırken, bir maçı eksik Sivasspor ise, 9 puanla 16. sırada bulunuyor.

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Trabzonspor 0-0 Sivasspor (İlk yarı)

Dakika 16′ Sivasspor’un kullandığı serbest vuruşta kaleye doğru yönelen topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

İlk 11’ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Bilal, Ekuban, Afobe Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Claudemir, Fayçal, Hakan, Ninga, Max, Yatabare

TRABZONSPOR’DA NWAKAEME VE SEMEDO YOK

Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı: “Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır.”