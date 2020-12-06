Skor aldatmasın

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta Rize gibi zor bir deplasmanda 4 gol atması açıkçası futbolseverleri heyecanlandırmıştı. Suskun golcü Diagne'nin hat-trick yapması açıkçası Hatay gibi bir rakibe karşı da ondan bol gol izler miyiz düşüncesini itmişti bizleri ama nerede? Karşı karşıya pozisyonları harcayan Diagne yine saç-baş yoldurdu. İyi ki bir gol attı da Hatay telaş yaptı. Zaten Hatay defansı hata yapmasa Oğulcan'ın ortası da gol olmayacaktı(!) Genç Kerem'in golü de futbolseverleri gelecek adına umutlandırdı deyip konuyu geçiştirelim.

Sistem için konuşamıyoruz. Eleştirsek bir türlü eleştirmesek hiç olmayacak. Eskiden olsa Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Kupası hem de ligde mücadele ederdi. Fatih hoca da sıkışık maç trafiğinden şikayet ederdi. Şimdi bakıyorum da futbolcularda o Galatasaray ruhundan eser yok. Sanki karşında dişli bir rakip var da zorlanıyorsun. Puan cetvelindeki sıralama ve maçın skoru sizi asla ama asla aldatmasın.

Galatasaray hep rakip alanda ama sonuç yok. Milyon Euro'lar ödenen oyuncular istenilen ‘KONSANTRASYON'dan uzaklar. Kaleci Fatih ne yan toplarda etkili ne de karşı karşıya pozisyonlarda… “Takım galip gelmiş niye eleştiriyorsun?” diyeceksiniz, kimse kusura bakmasın ama Galatasaray'dan beklenen futbol bu değil. Futbol şansı Galatasaray'dan yana olmasa Hatay gibi zayıf bir rakipten gol yemeleri işten bile değildi(!)