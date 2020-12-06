Sergen Yalçın’dan hayat öpücüğü

Süper Lig'de üst üste 3 kritik maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sihirli dokunuşları dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, transfer döneminin son gününde Ghezzal, Rosier ve Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı.

Ghezzal'in, son resmi maçı Fiorentina formasıyla 29 Temmuz'da Bologna'ya karşıydı. 28 yaşındaki Fransız, Beşiktaş ile 26 Ekim'de Denizli maçıyla 3 ay sonra sahalara döndü ve 6 lig maçında 3 asist yaptı.

SAĞ KANADIN PATRONU

Sporting Lizbon'da formaya hasret kalan Rosier ise en son 8 Mart'ta Aves'e karşı 12 dakika oynamıştı. 7 ay sonra Denizli maçında Beşiktaş'la çimlere ayak basan Fransız sağ bek de etkisini hemen gösterip 2 asist yaptı. Ve Aboubakar… 2016-17'de Beşiktaş'la yaşadığı şampiyonluğun ardından Porto'ya dönen Aboubakar'ın kariyeri bitmek üzereydi. Sakatlıklar nedeniyle hayata küsen Kamerunlu forvet, son maçını 7 Mart'ta oynamıştı.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Kara Kartal'a bonservisi elinde dönen Aboubakar, Sergen Yalçın'la hayata yeniden meydan okumaya başladı. 27 Eylül'deki Konya maçıyla siyah-beyazlı formayı yeniden sırtına geçiren 28 yaşındaki forvet, 8 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti. 2 de asisti bulunan Aboubakar, takımda en çok skora katkı yapan isim…

Yönetim, 3 futbolcuya toplam 600 bin Euro harcadı ve kısa sürede meyvelerini topladı.

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