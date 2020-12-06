Sekiz eksikli Fenerbahçe Denizli’de

Fenerbahçe, Süper Lig’de Denizli deplasmanına çıkıyor. Üç puan alarak çıkışa geçmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde önemli eksikler var.

Kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Nazım Sangare, Samatta, Diego Perotti, Kemal Ademi, Lemos, kaleci Harun Tekin ve corona sürecini yeni atlattığı için antrenman eksiği bulunan Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

Erol Bulut, takım kurgusunu zorunlu olarak değiştirecek. Stoperde Lemos'un yokluğunda Serdar Aziz forma giyecek, sol bekte ise Caner Erkin yeniden 11'e dönecek. Savunma dörtlüsü Gökhan-Serdar Aziz-Tisserand-Caner'den oluşacak. Gustavo'nun yokluğunda Mert Hakan Yandaş'ın ilk 11 başlaması bekleniyor. Ozan Tufan, Gustavo'nun pozisyonunda oynayacak, Sosa 8 numara, Mert Hakan Yandaş ise 10 numara pozisyonunda görev yapacak.

Orta alanın sağında Pelkas, solunda Thiam'ın görev yapması bekleniyor. İleri uçta ise Cisse, takımın gol silahı olacak.

SAVUNMAYA UYARI

Kanarya, kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. Üst üste 7 maçta da kalesinde gol gören sarı-lacivertli takım sadece 2. haftadaki Hatayspor ve 3. haftadaki G.Saray derbisinde kalesinde gol görmedi. Erol Bulut da savunmada yapılan hatalar sonrası yenilen goller nedeniyle defansı uyardı.

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