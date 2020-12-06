Sebastien Ogier 7. kez Dünya Ralli şampiyonu oldu

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 7. ve son yarışı Monza'da koşuldu. 1978 yıldan beri her sene düzenlenen hem ralli hem de pist pilotlarının büyük ilgi gösterdiği ralliye, şampiyonluk yarışında pilotlar sıralamasında ikinci olarak gelen Ogier, İtalya'dan zaferle ayrıldı. Monza'ya lider olarak gelen Evans'ın hata yapmasıyla, İtalya'da kazanan Red Bull sporcusu Ogier, genel klasmanda 122 puana erişerek kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğunu kazandı. Yaşadığı problem nedeniyle geride kalan ve Monza'da 17. sırayı alabilen Red Bull sporcusu Evans ise 114 puanla Dünya Ralli Şampiyonası'nı ikinci olarak bitirdi.

WRC Pilotlar Sıralaması

Sebastien Ogier : 122 (Puan)

Elfyn Evans: 114 (Puan)

Ott Tanak: 105 (Puan)