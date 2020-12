Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, Formula 2’de şampiyon oldu

Formula 1’de 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, Formula 2’de sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Bahreyn Sakhir’de düzenlenen Formula 2’de 2020 sezonunun şampiyonu 21 yaşındaki Mick Schumacher oldu.

Gelecek sezon Haas F1 takımı ile Formula 1’de yarışacak olan Mick Schumacher, bugün gerçekleştirilen son yarışa üçüncü sırada başladı.

Schumacher, starttaki iyi kalkışıyla birlikte ikinci sıraya yükseldi ancak fren esnasında lastiklerini kilitleyerek pist dışına çıktı. Schumacher, uzun bir süre ikincilik yarışını sürdürse de lastiklerindeki problem nedeniyle pit-stop’a alındı. Alman pilot, pit sonrasında sıralamada büyük düşüş kaydetti.

Yarışı 1 veya 2. sırada bitirmesi halinde şampiyonluğu alacak olan Callum Illott, 3. sıraya kadar çıksa da daha sonra yarış temposu düştü ve kazandığı sıraları kaybetti. Mick Schumacher yarışı 18. sırada bitirirken, Callum Illott ise 10. sırada noktalayabildi.

İtalyan takımı Prema Racing için yarışan efsane sürücü Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, 14 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon koşulan 12 yarışta topladığı 215 puanla şampiyonluğa ulaşan Schumacher yarış sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

2013 yılında Fransız Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçiren Alman pilot Michael Schumacher, 7 senedir komada ve yaşam mücadelesine devam ediyor.

Just taking a moment

Yes @SchumacherMick, you really are #F2 champion! #SakhirGP