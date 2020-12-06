MAÇ SONUCU | Tottenham 2-0 Arsenal

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Tottenham ile Arsenal, Tottenham Hotspur Stadı’nda karşılaştı. Londra derbisini kazanan taraf formda olan ev sahibi takım oldu: 2-0.

Liverpool ile liderliği paylaşan Tottenham, son 3 maçında 1 puan alan ezeli rakibi Arsenal’ı rahat bir oyunla geçmeyi başardı.

13. dakikada Kane’in asistinde Heung-Min Son enfes bir plase vuruşla kaleci Leno’yu çaresiz bırakarak takımını öne geçirdi. 60 bin kişilik statta, alınan karar gereği 2 bin Tottenham taraftarının izlediği maçın 45. dakikada bu kez Son’un asistinde Kane topu filelerle buluşturmayı başardı.

İkinci yarıda skoru korumayı başaran Jose Mourinho’nun öğrencileri, kabuslar gören Arsenal’ı iyice ateşe attı.

Bu sonucun ardından Tottenham 11 maç sonunda 24 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 13 puanla 15. sırada yer aldı.