MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-0 Ankaragücü

Süper Lig’in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.

İlk yarı etkili bir oyun sergilemeyen Akdeniz ekibi, 45+5’te golü buldu. Kontra atakta Podolski’nin çok şık ara pasında iyi hareketlenen Jahovic, kaleci Ricardo ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek takımın öne geçirdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 11 maç sonunda 13 puana yükselirken, galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 9 maç sonunda 2 puanda kaldı.

Antalyaspor ligin 12. haftasında Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise cumartesi günü sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

ÖNCE PENALTI VE KIRMIZI KART ARDINDAN İPTAL!

Karşılaşmanın 24. dakikada sol kanattan Tiago Pinto'nun uzun ortasında defansın sektirdiği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou, Eren Albayrak ile mücadelesi sırasında yere düşünce, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Eren Albayrak'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Yaklaşık 5 dakika duran oyun sonrasında Eren soyunma odası koridorunun girişine kadar gitti. Penaltı kullanılmadı. Hakem Meler, VAR odasının tavsiyesiyle pozisyonu tekrar inceledi ve ardından hem penaltıyı hem de kırmızı kartı iptal etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Ali Eren dk. 67) Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Sidney Sam dk. 58), Podolski, Amilton (Orgill dk.89) Adis Jahovic

Yedekler: Doğukan, Ferhat Kaplan, Mevlüt Han, Serdar Poyraz, Adem

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Torgeir Borven dk. 66), Alper Potuk (Endri Çekici dk. 46), Orkan Çınar (Şahverdi dk. 46), Lobjanidze (Luka Adzic dk. 89), Bolingi

Yedekler: Koray, Ender, Cebrail, Mücahit, Lukasik, Atilla Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Jahovic (dk. 45+5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz, Podolski, Amilton (Antalyaspor), Kitsiou, Alper (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Antalyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe atışında defanstan seken top, ceza sahası yayı üzerinde Podolski'nin önüne düştü. Podolski'nin şutunda top üstten auta gitti.

21. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Orkan'ın çektiği sert şutu kaleci Boffin kurtardı.

24. dakikada sol kanattan Tiago Pinto'nun uzun ortasında defansın sektirdiği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou, Eren Albayrak ile mücadelesi sırasında yere düşünce, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Eren Albayrak'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu tekrar inceleyen maçın hakemi, penaltı ve kırmızı kartı iptal etti.

45+5. dakikada Podolski’nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Jahovic ceza sahasına girerek sağ çağrazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

59. dakikada Ankaragücü’nde Şahverdi Çetin'in kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şut, defanstan geri döndü.

73. dakikada sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Podolski yerden ortaladı, Sidney Sam'in topuğuyla yaptığı şık vuruşu kaleci Friedrich kurtardı.

82. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ceza sahasına içeri yapılan ortaya topa gelişine vuran Podolski'nin şutu üstten auta gitti.

90+2. dakikada konuk takım gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Adzic'in çektiği sert şutu kaleci Boffin iki hamlede kurtardı.

90+3. dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill, zor pozisyonda çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı.