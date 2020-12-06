MAÇ SONUCU | Altınordu 0-2 Ankara Keçiörengücü

Keçiörengücü’nün gollerini 24’üncü dakikada penaltıdan ve 57’nci dakikada olmak üzere Burak Aydın kaydetti. Bu sonuçla üst üste 3’üncü galibiyetini alan zirvenin yeni sahibi Ankara Keçiörengücü puanını 24’e çıkardı. Ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve liderlik koltuğunu kaybeden Altınordu ise 23 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Kemal Elmas (xx)

ALTINORDU: Erhan (x) – Furkan Metin (x), Sinan (x), Yusuf Can (x), Ufuk (x) (Dk. 77 Yusuf Yalçın xx), Oğulcan (xx), Furkan Çil (xx), Alper (x) (Dk. 39 Oğuzhan xx), Burak (x) (Dk. 46 Muhammed xx), Metehan (x) (Dk. 77 Muzaffer xx), Ahmet Dereli (x) (Dk. 67 Hüsamettin x)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) – Abdülkadir (xxx), Samet (xxx), Mert (xxx), Soner (xxx), Uğur (xxx), İrfan (xx) (Dk. 65 Süleyman xx), Burak (xxx) (Dk. 71 Ilir Mustafa xx), Cem (xxx) (Dk. 84 Dialiba), Barış (xxx) (Dk. 71 Dodoo xx), Manaj (xx) (Dk. 71 Kone xx)

GOLLER: Dk. 24 (P) – Dk. 57 Burak (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Ahmet Dereli, Muzaffer (Altınordu) – Abdülkadir, Dodoo (Keçiörengücü)

9’uncu dakikada ev sahibi ekibin soldan kazandığı kornerde Burak ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Ahmet Dereli’nin kafasından seken topa arka direkte Alper kafayla tamamladı, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

22’nci dakikada Altınordu’nun orta sahada kazandığı serbest vuruşta Furkan Çil ceza sahasına doldurdu. Sinan’ın kafayla indirdiği topu arka direkte Metehan kaleye gönderdi. Kaleci Metin uzanarak topu kornere çeldi.

24’üncü dakikada Keçirörengücü’nden Barış, rakip ceza sahasında Furkan Metin’le girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Burak takımını öne geçirdi: 0-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

57’nci dakikada Başkent temsilcisi farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Cem’in ortasında topla buluşan Burak, ceza sahasına girip savunmayı ekarte ederek sert bir vuruşla topu köşeden filelere yolladı: 0-2.

67’nci dakikada Manaj uzak mesafeden vurdu, kaleci Erhan uzanarak topu kornere çeldi.

72’nci dakikada ev sahibi ekipten Metehan’ın soldan kullandığı kornerde arka direkte Oğuzhan kafayı vurdu, kaleci Metin son anda topu kornere tokatladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım maçı 2-0 kazandı.