Lille’de Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı resitali!

Fransa Ligue 1’de 13. hafta mücadelesinde Lille’in sahasında Monaco’yu 2-1 mağlup ettiği mücadeleye yine milli yıldızlarımız damga vurdu.

Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Lille adına perdeyi 53’te Jonathan David açtı. 62’de Jonathan David’in yerine oyuna giren Yusuf Yazıcı, 65’te Burak Yılmaz’ın asistinde skoru 2-0 yaptı. Mocaco’nun tek sayısı ise 90’da Pellegri ile geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag karşısında 2 gol birden atan Burak Yılmaz Ligue 1’de de son 8 maçta gol katkısı yapmayı başardı. Lille’de toplam 17 maçta 10 gol 2 asistlik katkı veren Yusuf Yazıcı ev Burak Yılmaz ikilisi 23 gole direkt katkıda bulundu.

Alınan bu sonucun ardından Lille 26 puana yükselirken bu sezon ligdeki 7. galibiyetini aldı. Monaco ise 23 puanda kalarak 4 hafta sonra yenildi. Lille bu galibiyetle haftayı lider PSG’nin 2 puan gerisinde kapattı.

Ligin bir sonraki haftasında Lille sahasında Bordeaux’u konuk edecek. Monaco ise Marsilya deplasmanına gidecek.