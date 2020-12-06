Kenan Atik: Gençlerin bir günü bir gününü tutmaz ama bize karşı şansı tuttu

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Denizlispor’da teknik direktör Kenan Atik, maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İkinci yarıda çok iyi oynadıklarını ama kaleci Altay’ı geçemediklerini belirten Atik, şanssızlıktan yakındı.

Kenan Atik’in sözleri şöyle;

“Çok üzgünüz… İkinci yarıdaki futboldan sonra maçın skorunu böyle olmamalıydı. Futbolda ne kadar çalışırsanız çalışın o top kafayı bulur ve gol olur. Gökhan Gönül’ü bilmeyen yok. Orada 3 tane oyuncumuz var ama araya girip golü atıyor.

Oyuncuların yine Başakşehir maçındaki gibi geri dönüş istekleri çok iyiydi. Altay’ı tebrik ediyorum. Bazen elden yapacak bir şey gelmiyor. Olmayınca olmuyor bazen… Genç oyuncuların bir günü bir güne tutmaz bazen ama bu performansı bize geldi.

Sezon başından beri hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Tüm spor camiası da aynı şeyleri konuşuyor. Hücum organizasyonları konusunda takımmız ilk yarılarda sıkıntı yaşıyor. Bunu bir türlü aşamıyoruz. Buna çok çalışıyoruz. Prosinecki de çok çalışıyordu. Defansta en ufak hatada gol yiyoruz. Bugün yapılan hataları mümkün değil hayatlarında bir daha yapmazlar ama oluyor işte. Bizim sevindiğimiz tek taraf, 90+8’de bile 2-0’dan çevirmek için mücadele ettik. Altay, bugün maçın adamı. Fenerbahçe’ye, Başakşehir’e karşı bunu yapıyorsak bizde bir şeyler var. Oyuncularımız yeter ki böyle oynasın. Altay, Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri. Her geçen gün üstüne koyuyor. Gençliği büyük avantaj. Beşiktaş maçında kötü goller yedi ama bize karşı iyiydi. Gençlerin bir günü bir gününü tutmaz ama bize karşı şansı tuttu.”

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