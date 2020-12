İngiltere Colin Kazım Richards’ı konuşuyor

İngiltere Championship'te Millwall ile Derby County arasında oynanan karşılaşmaya Colin Kazım Richards damga vurdu. Derby Country forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun maç öncesi yaptığı hareket, İngiltere’de gündeme oturdu.

Maç öncesi futbolcuların ırkçılığa karşı eylemlere destek vermek için yaptığı diz çökme hareketini, tribünlerde bulunan Milwall taraftarları ıslıkladı. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle tribünde yer alan 2000 kadar taraftarın davranışı, Colin Kazım’ın tepkisine neden oldu. Islıklara karşı ayağa kalkarak yumruğunu havaya kaldıran Colin Kazım, taraftarların ıslıklarına protesto etti.

İngiltere Kulüpler Birliği (FA), konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Futbolcuların her türlü ayrımcılığa karşı, saygı çerçevesi içinde gerçekleştirdikleri tüm eylemleri destekliyoruz. Buna diz çökme eylemi de dahil” dedi.

Ayrımcılıkla mücadele eden Kick It Out derneği de yaptığı paylaşımda taraftarların diz çökme eylemi karşısında takındıkları tutum sonrası büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Irk eşitliği için mücadeleye devam edeceklerini anlatan derneğin başkanı Sanjay Bhandari “Dünyanın her yerindeki kulüplerle daha yakın çalışamaya başlayacağız. Irkçılığı futbol sahalarından dışarı atacağız. Futbolcuları, nefrete meydan okudukları protestoları nedeniyle alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Colin Kazım, “Bunun acı verdiğini söylemek zorundayım ama bunu her an dile getireceğim. Bu, gururlu bir insan olmamın gereği…. Irkçılığa tepki gösteren tüm takım arkadaşlarım beni bu formayı giydiğim için gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

But having to say this is a pain but I'll say it every single damn time this is why I STAND and STAND PROUD and I have to say every single person involved with @dcfcofficial did too made me proud to wear this shirt with the boys today!!! Absolute disgrace.. pic.twitter.com/lVsdb1KUpa

— Colin Kazim-Richards (@ColinKazim) December 5, 2020