Hasreti Ndao dindirdi

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük, Necmi KadıoğlU Stadyumu’nda konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük’ün golleri Ndao’dan gelirken, Çaykur Rizespor’un tek sayısını Meriah kaydetti.

Oldukça hızlı başlayan karşılaşmada, ilk 25 dakikada karşılık atılan goller sonucu belirledi. 15. dakikada Ndao ile öne geçen Fatih Karagümrük, 20. dakikada Meriah’ın golüne engel olmadı. 25. dakikada ev sahibi ekipte sahneye bir kez daha çıkan Ndao, kendisinin ve takımının ikinci golünü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor karşında üç puana uzanan takım oldu. Fatih Karagümrük üç maç aranın ardından galip gelirken, Çaykur Rizespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük’ün puanı 17’ye yükseldi. Çaykur Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Lucas Biglia, Erik Sabo, Badou Ndiaye (Yannis Salibur dk. 62 (Aatif Chahechouhe dk. 76), Ndao, Jimmy Durmaz (Vato Arveladze dk. 86), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 46)

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Morozyuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah (Yasin Pehlivan dk. 73), Onur Bulut (Michalak dk. 46), Baiano (Tunay Torun dk. 41), Fernando Andrade (Samudio dk. 62), Loic Remy

Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Fatih Karagümrük 1-0 Çaykur Rizespor