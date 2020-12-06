CANLI | Denizlispor-Fenerbahçe

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00…
Geçen hafta sahasında Beşiktaş’a 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler, 20. sıradaki rakibini yenip zirveye ortak olmak istiyor. Kadrosunda 8 eksik bulunan Fenerbahçe, lider Alanyaspor’un kaybettiği haftadaki avantajı değerlendirmek istiyor.
İLK 11’LER
Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Mustafa, Oğuz Yılmaz, Özer, Bakarlorz, Murawski, Sagal, Aissati, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse
Kart cezalısı Luiz Gustavo’nun yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Nazım Sangare, Samatta, Diego Perotti, Kemal Ademi, Lemos, kaleci Harun Tekin ve antrenman eksiği bulunan Sinan Gümüş kadroda yok.