Altın kız Anzer Karya Karaçam

Latif SANSÜR / SÖZCÜ | Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşayan Ege Jimnastik ve Spor Kulübü üyesi Anzer Karya Karaçam (14), 4 yaşında başladığı jimnastikte adeta harikalar yaratıyor.

Son 4 yıldır il birinciliğini kimseye kaptırmayan Anzer'in yaşından çok fazla madalyası var. İlk yurt dışı yarışma deneyimini iki yıl önce Hollanda'da yaşayan Anzer, 64 ülkeden sporcular içinde üçüncü oldu. Yılmadı, daha fazla çalıştı. Bu yıl yapılan “Uluslararası Jimnastik KSIS CUB 2020” ilk turnuvasında Avrupa ikinciliği madalyası aldı. 34 ülkenin katılımı ile gerçekleşen ikinci turnuvada ise 13- 14 yaş Bronz Kategorisi'nde dünya birincisi oldu.

Son 4 yıldır jimnastiğe yoğunlaşan başarılı Anzer'in satranç şampiyonalarında da birincilikleri var ve iyi derecede piyano çalıyor.

ÖĞRETMEN YOK

Duygularını, hedeflerini ve beklentilerini anlatan Anzer Karya Karaçam, 4 yaşındayken annesinin “Hangi sporu yapmak istersin?” sorusuna önce bale yanıtını verdiğini, sıkılıp gelişim gösteremeyince de ritmik jimnastiğe yöneldiğini söyledi. Anne ve babasının desteğiyle sürekli ilerleyen ve daha iyisini yapmaya çalışan Anzer'de, tüm spor branşlarında olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini belirtti.

Genç sporcu, “Kuşadası'nda benim spor dalımda ders veren öğretmen olmadığı için pandemi öncesi her gün İzmir'e gidip geliyorduk. Covid-19 nedeniyle artık İzmir'e de gidip gelemediğimiz için antrenmanlarım bir süre online devam edecek. Okul derslerimiz online, sporum online. Zaman buldukça evde antrenman yapmaya çalışıyorum. Ama öğretmen olmadığı için bu çalışmalardan verim alamıyorum. Boş zaman yaratarak kendimi daha geliştirmeye gayret ediyorum. Kaslarımı güçlendirme konusunda şimdilik burada kondisyon dersleri alıyorum” diyerek hedeflerine ulaşmak ve kendini geliştirmek için bir öğretmene ihtiyacı olduğunu, Federasyon veya bakanlığın olanak sağlaması halinde büyük başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.

TURNUVALAR TEHLIKEDE

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle turnuvanın sonraki etaplarının tehlikeye düştüğünü söyleyen Anzer Karya Karaçam, “Covid- 19 nedeniyle yarışmalar internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Benim yarışmaya katılacağım yer İzmir olduğu için bu kısıtlama döneminde yarışmalar olursa maalesef katılamayabilirim” diye konuştu.