Altay Bayındır: Hakem biraz acele etti

Süper Lig’in 11. haftasında Denizlispor’u 2-0 yenen Fenerbahçe’de performansıyla karşılaşmanın kahramanı olan kaleci Altay Bayındır, yayıncı kuruluşa konuştu. Kalesine çekilen 7 şutun 7’sini de kurtaran Altay, çalışmalarına devam edeceğini ve Rodallega’nın kendisine faul yaptığı pozisyonda hakemin acele ettiğini belirtti.

Galibiyetin mimarı olan Altay’ın açıklamaları şöyle;

“Benim adıma iyi bir maç oldu. Takım için 3 puan önemliydi. Performansımın devamı için çalışmayı sürdüreceğim. Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle her zaman pozitif bir şekilde devam ederiz. Sezon sonunda ise hedeflediğimiz sonuçlara ulaşırız hep birlikte…

Ben hakem konularına hiç girmem ama Rodallega’nın bana vurduğu pozisyonda hakem hemen penaltıya gitti. Burada VAR sistemi var. Bekleyip, değerlendirmek gerekiyor. Biraz acele etti o konuda. Bizim için önemli maçtı. Takımca iyi savunma yaptık. Bir takımın başarısı için savunma önemlidir.”

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