Ümit Şengül’den TFF’ye serzeniş

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik sorumlusu Ümit Şengül, yorgun ev eksik bir takım olmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kendilerini yoğun bir programa soktuğunu belirten Şengül, şunları söyledi:

“Bugün 15 günde 5. maçımızı oynadık. Bayağı eksik kadro ile mücadele ediyoruz. Sıkışık bir programdayız. Federasyon bizi yoğun bir programa soktu. Bunu federasyona bir serzeniş olarak ifade etmek isteriz. Maça gelecek olursak ilk yarıda ciddi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Değerlendiremeyince rakibin direnci arttı. İkinci yarı maçı çevirmeyi başarabildik. Bu maçın kazancı bize artı bir motivasyon kazandırdı. Gelecek maçlara da yansıyacaktır. İyi bir takımız daha da iyi olacağımıza inanıyoruz.”

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