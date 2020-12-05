Sivassporlu Yasin Öztekin coronaya yakalandı

Süper Lig ekibi Sivasspor’da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, virüsün bulaştığı futbolcu sayısı artarken, bu isimlerden birinin de orta saha oyuncusu Yasin Öztekin olduğu ortaya çıktı.

33 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Öztekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim.”

Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trabzonspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve destek ekipten bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. 2 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan 1 sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadesi kullanıldı.