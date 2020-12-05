Mircea Lucescu Marcao’yu istiyor, Galatasaray ‘Belki yaza’ diyor…

Galatasaray savunmasının 1 numaralı ismi olan Marcao'ya devre arasında görücü gelecek.

Yaz transfer döneminde adının anıldığı Dinamo Kiev'in devre arasında Brezilyalı futbolcu için teklif yapacağı öğrenildi. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun uzun süredir izlettiği, 24 yaşındaki stoper için yönetimine baskı yaptığı bildirildi.

Brezilyalı futbolcularla çalışmayı seven Luce'nin Marcao hakkında hazırlattığı raporun son derece olumlu olduğu vurgulanıyor. Sarı kırmızılı yönetim ise Marcao'ya olan ilginin farkında. Sezon başı 9 milyon Euro'luk bir teklifi reddeden Galatasaray kurmayları bu oyuncudan en az 15 milyon Euro bekliyor.

2019'da 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen Brezilyalı futbolcu, gösterdiği gelişimle pek çok Avrupa ekibinin de radarında. Galatasaray için ana plan, Marcao'yu sezon sonuna kadar elde tutup daha yüksek bedellere satabilmek.

Marcao, bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

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