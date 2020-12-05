MAÇ SONUCU | West Ham 1-3 Manchester United

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında West Ham United ile Manchester United karşı karşıya geldi. Londra Stadı’nda oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-1 kazanmayı başardı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 3-1 yenerek turu son haftaya erteleyen ManU, Londra ekibi karşısında 38. dakikada Soucek’in golüyle 1-0 geriye düştü.

İkinci yarıya Bruno Fernandes ve Rashford’u sokarak başlayan konuk takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, aradığı skoru bulmayı başardı.

Uzun bir süre sonra ilk 11’de başlayan Pogba 65. dakikada galibiyet ateşini yaktı: 1-1. Bu golden 3 dakika sonra genç yıldız Greenwood, Manchester United’ı 2-1 öne geçirmeyi başardı. Oyuna ikinci yarının başında giren Rashford ise 78. dakikada maça noktayı koydu. İngiliz yıldız fileleri havalandırarak skoru 3-1’e getirdi.

Bu sonucun ardından West Ham 11 maç sonunda 17 puanda kaldı. Manchester United ise 10. maçında 19 puanını aldı.