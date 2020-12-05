MAÇ SONUCU | Konyaspor 2-0 Erzurumspor

Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Konya BŞB Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

12. dakikada Erzurumsporlu Murat Uçar kale çizgisi üzerinde topa elle müdahalede bulununca penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Topun başına geçen Konyaspor’un stoperi Uğur Demirok, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 63’ü gösterdiğinde Amir Hadziahmetovic şık bir gole imza attı. Konyaspor’un 23 yaşındaki Bosnalı oyuncusu rakip ceza sahasına top sürere girdi. Dengesini kaybedip düşerken şutunu çeken Amir, kaleci Kayacan’ı mağlup edip skoru 2-0’a getirdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 10 maç sonunda 15 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk maçına çıkan Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda ligin sırasındaki Ankaragücü ile karşılaşacak.

Erzurumspor ise Çarşamba günü erteleme maçında Hatayspor ile deplasmanda; ardından 12. hafta maçında Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Uğur, Abdulkerim (Ahmet dk. 79), Guilherme, Amir, Jevtovic (Oğuz Kağan dk. 87), Milosevic (Shengelia dk. 74), Hurtado (Ahmet dk. 87), Daci (Ömer Ali dk. 79)

Yedekler: Eray, Erten, Ali, Abdulsamet, Emre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Hasan, Gökhan, Kaan, Obertan (İbrahim dk. 46), Boumal, Sissoko (Osman dk. 18), Rashad Muhammed (Donald dk. 87), Novikovas (Ömer dk. 87), Gomes (Emrah dk. 67)

Yedekler: Farnolle, Teikeu, Mücahit, Hamroun, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Uğur (dk. 14 pen.), Amir (dk. 63) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Murat (dk. 12) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Gökhan (BB Erzurumspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Hurtado'nun önünde kaldı. Kaleci Kayacan Hurtado'nun vuruşunu rahat kontrol etti.

12. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine çıkarılan topta Amir gelişine vurdu. Direk dibinde Murat golü önledi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Murat kırmızı kart gördü.

14. dakikada Uğur penaltı kararı sonrası topun başına geçerek Konyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. 1-0

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Uğur kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi. 45+4. dakikada Hutado köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Kayacan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

48. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Amir’in boş pozisyonda yerden vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.

63. dakikada Amir, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına girdi ve penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

77. dakikada savunma arkasına sarkan Daci'nin kale önüne çevirdiği topa boş durumdaki Shengelia istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Konyaspor atağında Shengelia’nın ceza alanına girmeden gerçekleştirdiği vuruş az farkla üstten auta gitti.