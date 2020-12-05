MAÇ SONUCU | Juventus 2-1 Torino

İtalya Serie A’nın 10. haftasında Juventus ile Torino karşı karşıya geldi. Allianz Stadı’nda oynanan Torino derbisini ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sezonki performansıyla çok eleştirilen teknik direktör Pirlo’nun belki de görevinden edecek maçta Juventus galibiyeti 89’da bulmayı başardı.

9 maçta 1 galibiyet alabilen ve küme düşme hattında bulunan Torino 9. dakikada Nkoulou’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda ise Juventus maç sonuna kadar baskı kurdu, gol aradı ancak 77’ye kadar başaramadı. 77. dakikada 22 yaşındaki ABD’li Weston McKennie sahneye çıkarak, 71’de girdiği oyunda skoru değiştirdi: 1-1.

89. dakikada ise ilk golün asistini yapan Cuadrado yine güzel bir orta keserek Bonucci’ye servis yaptı ve İtalyan stoper topu filelere göndererek Torino derbisinde skoru 2-1 olarak belirledi.

Duraklama dakikalarında Juventus’un yedek kalecisi Carlo Pinsoglio kırmızı kart gördü.

Juventus bu skorla 20 puana yükseldi. Torino ise 6 puanda kaldı.