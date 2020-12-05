MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Gençlerbirliği, sürpriz bir sonuca imza atarak mücadeleyi 2-1 kazandı ve Alanyaspor’un ‘namağlup’ unvanına son verdi. Maçın son anları ise adeta nefes kesti.
Karşılaşmanın 41. dakikasında Berat Özdemir’in ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 75. dakikada Giovanni Sio ile skoru 2-0’a getirdi. Farkı azaltmak için çabalayan Alanyaspor 83. dakikada Bakasetas’ın penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi.
Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Alanyaspor, 90+5’te bir penaltı daha kazandı. Ceza sahası içinde hava topuna yükselen Arda Kızıldağ’ın dirseği Babacar’ın suratına gelince ‘VAR’a giden hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Yunan futbolcu Bakasetas bu kez kaleci Kristoffer Nordfeldt’i geçemedi ve karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sona erdi.
NAMAĞLUP UNVANI GİTTİ
Gençlerbirliği deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrılan Alanyaspor, ligde oynadığı 10. maçında mağlubiyetle tanışmış oldu. Bir maçı eksik olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, bu skorla 23 puanda kaldı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 3. hafta Beşiktaş’ı yendikten sonra oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet-1 beraberlik alan Gençlerbirliği ise, Alanyaspor galibiyeti ile nefes aldı. Haftalar sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 8 yaptı.
Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 90+6’da rakip yedek kulübesiyle girdiği tartışma nedeniyle kırmızı kart gördü ve hafta içi Göztepe ile oynayacakları erteleme maçında sahada olamayacak.
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- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.
- 24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.
- 30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.
- 39. dakikada Soner Dikmen'in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
- 40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 67. dakikada Gençlerbirliği'nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona'da kaldı.
- 75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği'nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona'nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 2-0
- 83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor'da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1
- 90+2. dakikada Alanyaspor’da sol kanatta Hasan Ayaroğlu’nun pasıyla buluşan Babacar’ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.
- 90+5. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas’ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.