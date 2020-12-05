MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-1 Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden Gençlerbirliği, sürpriz bir sonuca imza atarak mücadeleyi 2-1 kazandı ve Alanyaspor’un ‘namağlup’ unvanına son verdi. Maçın son anları ise adeta nefes kesti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Berat Özdemir’in ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 75. dakikada Giovanni Sio ile skoru 2-0’a getirdi. Farkı azaltmak için çabalayan Alanyaspor 83. dakikada Bakasetas’ın penaltıdan attığı golle farkı 1’e indirdi.

Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Alanyaspor, 90+5’te bir penaltı daha kazandı. Ceza sahası içinde hava topuna yükselen Arda Kızıldağ’ın dirseği Babacar’ın suratına gelince ‘VAR’a giden hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Yunan futbolcu Bakasetas bu kez kaleci Kristoffer Nordfeldt’i geçemedi ve karşılaşma 2-1 Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sona erdi.

NAMAĞLUP UNVANI GİTTİ

Gençlerbirliği deplasmanından şok bir yenilgiyle ayrılan Alanyaspor, ligde oynadığı 10. maçında mağlubiyetle tanışmış oldu. Bir maçı eksik olan ve liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, bu skorla 23 puanda kaldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve 3. hafta Beşiktaş’ı yendikten sonra oynadığı 6 maçtan 5 mağlubiyet-1 beraberlik alan Gençlerbirliği ise, Alanyaspor galibiyeti ile nefes aldı. Haftalar sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 8 yaptı.

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan 90+6’da rakip yedek kulübesiyle girdiği tartışma nedeniyle kırmızı kart gördü ve hafta içi Göztepe ile oynayacakları erteleme maçında sahada olamayacak.

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