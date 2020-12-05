MAÇ SONUCU | Boluspor 1-0 Altay

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, Altay’ı konuk etti. Mücadele ev sahibi 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 10 puana yükselirken, konuk ekip ise 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Melih Okutan'ın yerden sert şutu kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası dışından Melih Okutan'ın sert şutu üst direkten geri döndü. Dönen topa yükselen Poepon'un kafa vuruşu auta çıktı.

77. dakikada ceza sahası içinde kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Gökhan Sazdağı’nın şutunda top Cihan’ın üstünden ağlara gitti. 1-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tuna Velioğlu, Abdullah Uğur Sarı

Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer, Ali Keten, Aykut Demir, Tugay Kaçar, Melih Okutan (Burak Bekaroğlu dk. 90+2), Bekir Yılmaz (Mihajlovic dk. 87), Gökhan Sazdağı, Alican Özfesli (Burak Asan dk. 67), Poepon (Abdullayev dk. 67)

Yedekler: Ömer Alıcı, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Hamza Gür, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Reha Erginer

Altay: Cihan Topaloğlu, Berkay Sülüngöz, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Regattin (Putsila dk. 58), Yılmaz Özeren (Thiam dk. 58), Ziya Alkurt, Harun Alpsoy (Yekta Kurtuluş dk. 81), Erhan Çelenk (Gnanduillet dk. 81), Paixao

Yedekler: Burak Öğür, Tolga Ünlü, Kuban Altunbudak, Lokman Gör, Kazımcan Karataş, Eren Erdoğan

Teknik Direktör: Yücel İdiz

Gol: (Gökhan Sazdağı dk. 77) (Boluspor)

Sarı kartlar: Poepon, Bekir Yılmaz (Boluspor) (Erhan Çelenk (Altay)