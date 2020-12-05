Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.

Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.

‘BENİM İÇİN RÜYA GİBİ BİR GÜN”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem, “Benim için rüya gibi bir gün. Takım arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. ‘Gol gol, ofsayt değil’ dediler. Çok stresliydi. Gol olsun diye bekliyordum. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü. Çok heyecanlıyım. Rüya gibi. Güzel devam ediyoruz. Galibiyetler alıyoruz. Serimizi devam ettiriyoruz. Güzel oynuyoruz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz” dedi.

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