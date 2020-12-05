Göztepe bir puanı kurtardı, Kayserispor’da hasret 9 maça çıktı

Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın golleri 73. dakikada Pedro Henrique ve 86. dakikada Soner Aydoğdu’dan geldi.

Ligde istikrarsız bir tablo çizen Göztepe’nin, iki maçlık galibiyet serisi Kayserispor karşısında sona erdi. Oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, geriye düştüğü maçta bir puanı son dakikalarda kurtardı. İlk hafta Kasımpaşa’yı yendikten sonra oynadığı 8 maçtan da galibiyet alamayan Kayserispor ise, Göztepe deplasmanında da hasreti dindiremedi.

İzmir deplasmanında rakibine oranla daha çok pozisyona girmesine rağmen tek golle yetinen Kayserispor, kalesine isabet eden ilk şutta golü yedi. Uzatma dakikalarında iki takımın da kaçırdığı pozisyonlar, maçın berabere bitmesine neden oldu.

Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 15, Kayserispor’un ise 9 oldu.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Mossoro dk. 57), Soner Aydoğdu, Guilherme (Tripic dk. 76), Obinna (Napoleoni dk. 57), Halil Akbunar, Cherif

Yedekler: Megyeri, Alpaslan Öztürk, Kubilay Sönmez, Metin Yıldırım, Burak Süleyman, Burekovic

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Campanharo, Attamah, Henrique (Manzala dk. 79), Kvrzic, Lennon, İlhan Parlak (Fernandes dk. 64)

Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan Çapar, Hüseyin Acar, Muğdat Çelik, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Ackah

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Henrique (dk. 73) (Kayserispor), Soner Aydoğdu (dk. 86) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Berkan Emir (Göztepe), Kolovetsios, Lennon (Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Göztepe 1-1 Kayserispor