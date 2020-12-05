SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Giresunspor’a iki dakika yetti

Sahasında Eskişehirspor'u konuk eden Giresunspor, iki dakika içinde bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Güncellenme: 16:15, 05/12/2020
Haberler Alt Ligler
Giresunspor’a iki dakika yetti

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri 66. dakikada Eren’den ve 68. dakikada Sergio’dan geldi.

Bu galibiyetle Giresunspor puanını 20 yaparken, Eskieşhirspor ise 1 puanda kaldı.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy

Giresunspor: Onurcan, Diarra, Mehmet Taş, Eren (Yasin dk. 86), Sadi (Milinkovic dk. 46), Erol Can, Kerem, Sergio Antonio (Traore dk. 86), Hayrullah, Uzodimma (Tavares dk. 73), Caner Hüseyin (Muhammet Himmet dk. 73)

Yedekler: Tolgahan, Mehmet Doğaç, Sergen, İshak, Fatih

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Eskişehirspor: Ekrem, Furgan (Hamed Sholaja dk. 71), Bedirhan Altunbaş (Alperen dk. 53), Onur (Onurhan dk. 81), Talha, Sunday Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt

Yedekler: Melih, Sezgin, İbrahim Halil, Kaan, Buğra, Bedirhan Akçay

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Eren Tozlu (dk. 66), Sergio Antonio (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tolga Yakut (Eskişehirspor) ,Eren Tozlu, Mamadou Diarra (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 15′ Kerem'in kullandığı serbest vuruşun ardından savunmadan dönen topta Sergio’nun şutunda kaleci Ekrem meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.
  • 23′ Orta sahadan gelen topu alan Sergio, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gol şansı deneyen Sergio'nun şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.
  • 57′ Milinkovic ceza sahasının dışından kaleye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
  • GOL! 66′ Milinkovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
  • GOL! 68′ Orta sahada topu alan Eren'in derinlemesine gönderdiği pasa hareketlenen Sergio, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0
eskişehirspor giresunspor
Yayınlanma Tarihi:16:12,