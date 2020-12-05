Giresunspor’a iki dakika yetti

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın golleri 66. dakikada Eren’den ve 68. dakikada Sergio’dan geldi.
Bu galibiyetle Giresunspor puanını 20 yaparken, Eskieşhirspor ise 1 puanda kaldı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Emin Tuğral, Emir Eray Eyisoy
Giresunspor: Onurcan, Diarra, Mehmet Taş, Eren (Yasin dk. 86), Sadi (Milinkovic dk. 46), Erol Can, Kerem, Sergio Antonio (Traore dk. 86), Hayrullah, Uzodimma (Tavares dk. 73), Caner Hüseyin (Muhammet Himmet dk. 73)
Yedekler: Tolgahan, Mehmet Doğaç, Sergen, İshak, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Eskişehirspor: Ekrem, Furgan (Hamed Sholaja dk. 71), Bedirhan Altunbaş (Alperen dk. 53), Onur (Onurhan dk. 81), Talha, Sunday Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt
Yedekler: Melih, Sezgin, İbrahim Halil, Kaan, Buğra, Bedirhan Akçay
Teknik Direktör: İlhan Var
Goller: Eren Tozlu (dk. 66), Sergio Antonio (dk. 68) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Tolga Yakut (Eskişehirspor) ,Eren Tozlu, Mamadou Diarra (Giresunspor)