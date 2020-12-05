Genç Beşiktaş’tan Türk Telekom’a fark

ING Basketbol Süper Ligi’nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Türk Telekom’u ağırladı. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlıklar, ilk çeyreği 15 sayı üstünlük yakalayarak 29-14 önde tamamladı. Devreye 59-29 önde giren Beşiktaş, üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek, skoru 38 sayı farkla 81-43’e getirdi. Maç sonunda parkeden 94-60 üstün ayrılan Beşiktaş, ligdeki 4. galibiyetine uzandı.
Akatlar'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson da ailesiyle izledi.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Hüseyin Çelik
Beşiktaş: James Blackmon 18, Şehmus Hazer 13, Markell Johnson 13, Alperen Şengün 14, Sadık Emir Kabaca 2, Egehan Arna 18, Hakan Sayılı 5, Mehmet Yağmur 6, Ömer Yasir Küçük 3, Can Kaan Turgut, Furkan Haltalı
Türk Telekom: Kamar Baldwin 14, Sam Dekker 5, Muhammed Baygül 6, Erdi Gülaslan 9, Michael Eric 8, Can Korkmaz 7, Kyle Wiltjer 7, Göktüğ Baş 2, Yiğit Özkan
1. Periyot: 29-14 (Beşiktaş lehine)
Devre: 59-29 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 81-43 (Beşiktaş lehine)