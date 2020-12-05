Erol Bulut uyardı: Hata lüksü yok

Süper Lig'deki son 3 maçından 2'sinde (Konyaspor, Beşiktaş) yenilen ve 6 puan kaybeden Fenerbahçe, yarınki Denizlispor sınavına büyük önem veriyor. Puan kaybı istemeyen Teknik Direktör Erol Bulut, galibiyetin anahtarını da belirledi: Erken gol.

Denizlispor'un topu kendilerinin kullanmasına izin verip sabırla savunma yapacağını, topu kazandığında da rakip kaleye mümkün olduğu kadar hızla inmeye çalışacağını belirten Bulut, rakibin kontrataklarına karşı savunma oyuncularını uyardı.

ÖNDE BASKI

Kanarya’nın hocası, Denizlispor'un 3-1 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Başakşehir maçının görüntülerini de futbolcularına izlettirerek oyun disiplininden asla taviz verilmemesini istedi.

Bulut'un planına göre rakip sahada pres yapılarak Denizlispor'un oyun kurması engellenecek. Erken gol, sarı-lacivertli takımı rahatlatacak. Ancak Fenerbahçe rehavete kapılmadan baskılı oyununu sürdürecek ve geri dönüşe izin vermeyecek. Bulut, takımına hafta içi idmanlarında da bu yönde çalışma yaptırdı.

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VALENCIA HAZIR

Corona virüsü karantinası sürecini atlatan Valencia dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu golcü, Erol Bulut'un görev vermesi halinde oynayabilecek. Dün akşam Denizli'ye giden sarı-lacivertli kafilede tedavileri devam eden Nazım Sangare, Harun Tekin, Samatta, Perotti, Lemos ve Ademi yer almadı.

ZORUNLU ROTASYON

Fenerbahçe’de sakat ve cezalılar nedeniyle kurgu değişecek. Savunma Gökhan, Serdar Aziz, Tisserand ve Caner'den oluşacak. Luiz Gustavo'nun yokluğunda bu bölgede Ozan Tufan'ın oynaması bekleniyor. Mert Hakan ise 10 numarada görev yapacak. Orta üçlüde Sosa da forma giyecek. Hücumda ise Cisse ile Pelkas'ın yeri garanti. Ferdi, Valencia veya Thiam, bu ikiliyi tamamlayacak.

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