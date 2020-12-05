Diagne: Diop bizler için çok şeyler yaptı

Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’u sahasında 3-0 mağlup eden Galatasaray’da son haftalarında formda golcüsü Mbaye Diagne, maçı değerlendirdi.

Kendisi için gol atmanın çok önemli olduğunu ifade eden Diagne, “Benim için gol atmak önemli. Attım. Daha önemlisi 3 puanı da aldık. Fatih Hocamızın yönetiminde 1000. golü atıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. 5. golümü atmaktan ötürü mutluyum. Senegal’da bana ağabeylik yaptı. Bizler için çok şeyler yaptı. Dolayısıyla bu golümü Papa Bouba Diop’a armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

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LİGDE 3 MAÇTIR GOL ATIYOR

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'da hücumda sahneye Senegalli golcü Mbaye Diagne çıktı. Sarı-kırmızılılarda Diagne rakip fileleri 1 kez havalandırarak ligdeki 5. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi elemelerinden de 2 golü bulunuyor.

Mbaye Diagne attığı 5 golü son 3 maçta kaydetti.

Diagne attığı golün ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden Senegalli eski futbolcu Papa Bouba Diop’u 19 numaralı milli formasını göstererek andı.

Mücadeleye 11'de başlayan Senegalli futbolcu 88. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.