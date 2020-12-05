CANLI | Galatasaray Hatayspor

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.

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Galatasaray 1-0 Hatayspor

1′ Karşılaşma başladı.

Karşılaşma başladı. 10′ Marcao’nun kısa düşen pasını kapan Diouf, çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Donk’un açısını kapattığı Diouf’un geriye çıkardığı topta Selim’in çektiği şut kaleyi bulmadı.

Marcao’nun kısa düşen pasını kapan Diouf, çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Donk’un açısını kapattığı Diouf’un geriye çıkardığı topta Selim’in çektiği şut kaleyi bulmadı. 16′ Taylan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba’nın vuruşu savunmadan döndü.

Taylan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Akbaba’nın vuruşu savunmadan döndü. 17′ Savunmanın arkasına atılan uzun topu Akintola kontrol etti. Kaleci Fatih’in kaleyi terk ettiğini gören Akintola’nın ceza sahası dışından çaprazdan çektiği şut auta gitti.

Savunmanın arkasına atılan uzun topu Akintola kontrol etti. Kaleci Fatih’in kaleyi terk ettiğini gören Akintola’nın ceza sahası dışından çaprazdan çektiği şut auta gitti. 25′ Feghouli’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Diagne’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruş kaleyi bulmadı.

Feghouli’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Diagne’nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert vuruş kaleyi bulmadı. GOL! 32′ Feghouli’nin ortasında topu kontrol eden Diagne’nin yaptığı sert vuruş, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 1-0

Ligde geride kalan 10 haftada Galatasaray, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda toplandığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Üç maçı eksik olan Hatayspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

İLK 11’LER

GALATASARAY: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne

YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

HATAYSPOR: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf

YEDEKLER: Akın, Yavuz, Billong, Soner, Abdurrahman, Helder Barbosa, Boupendza, Gökhan, Ribeiro, Mirkan

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

Galatasaray’da Muslera, Babel, Falcao, Saracchi ve Omar göev yapamıyor. Hatayspor’da ise Mesut ve Katranis ile birlikte corona virüsüne yakalanan üç futbolcu kadroda yer almıyor.

SÜPER LİG’DE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'de ilk kez rakip oluyor.

İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1’er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul’da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

BEŞ MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor’u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İÇ SAHADA İKİ GALİBİYET

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 puan kazandı. Galatasaray evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.