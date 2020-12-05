CANLI | Galatasaray Hatayspor

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetiyor.
Galatasaray 1-0 Hatayspor
Ligde geride kalan 10 haftada Galatasaray, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda toplandığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Üç maçı eksik olan Hatayspor ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 12 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.
GALATASARAY: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Oğulcan, Emre Kılınç, Diagne
YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
HATAYSPOR: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf
YEDEKLER: Akın, Yavuz, Billong, Soner, Abdurrahman, Helder Barbosa, Boupendza, Gökhan, Ribeiro, Mirkan
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
Galatasaray’da Muslera, Babel, Falcao, Saracchi ve Omar göev yapamıyor. Hatayspor’da ise Mesut ve Katranis ile birlikte corona virüsüne yakalanan üç futbolcu kadroda yer almıyor.
Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig'de ilk kez rakip oluyor.
İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1’er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul’da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor’u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Galatasaray son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 puan kazandı. Galatasaray evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.
Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.