Bursaspor’dan sezonun en kötü performansı

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası moraller bozuldu.

Geçtiğimiz hafta Altay, dün de Ümraniyespor'a 3-1'lik skorlarla yenilen yeşil-beyazlı takım, iç saha galibiyet zincirini de bozmuş oldu. Bursa'da oynanan son 3 maçı kazandıktan sonra ilk kez kaybeden Bursaspor, Ümraniyespor karşısındaki performansıyla da şaşırttı.

Rakip kaleye sadece 3 kez top isabet ettiren yeşil-beyazlılar, duran toptan gelen gol dışında pozisyona dahi giremedi. Üçüncü bölgeye geçmekte oldukça zorlanan Bursaspor, ligin en çok gol yiyen takımı olmaya da devam etti.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ ÜZÜNTÜSÜ

Bursaspor'da İsmail Çokçalış üzüntüsü yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takımın bu sezon ligde çıktığı 12 maçın tamamında 90 dakika forma giyen tek futbolcusu olan İsmail Çokçalış, Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Salı günü oynanacak Bandırmaspor maçında forma giyemeyecek olan 20 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Mustafa Er'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu. İsmail, son oynanan Ümraniyespor maçında, yüzde 100'lük pas isabetiyle oynamış ve dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti.