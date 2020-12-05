Başakşehir eriyor… Son dakikalar nefes kesti

Süper Lig’in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında Giuliano ile öne geçen Medipol Başakşehir, 50. dakikada Ponck’un kendi kalesine attığı golle rakibine yakalandı. Uzatma dakikalarında iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen, eşitliği bozacak gol gelmedi.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Başakşehir ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’un mücadelesinde galip çıkmadı. Böylece üç maçtır galibiyet alamayan Başakşehir, maç fazlası olmasına rağmen liderin 8 puan gerisine düştü. Yeni Malatyaspor ise orta sıralarda kaldı.

UZATMALARDA İNANILMAZ TEMPO

Karşılaşmaya dört forvetle (Tetteh, Umut, Adem, Kubilay) çıkan Hamza Hamzaoğlu ile çift forvet (Gulbrandsen, Demba Ba) sisteminden vazgeçmeyen Okan Buruk’un taktik savaşında galip çıkmadı. İki takımın da orta sahayı çabuk geçtiği oyun anlayışı, maçta zaman zaman tempoyu yükseltse de, pas hataları ve fauller 90 dakikanın daha zevkli geçmesini engelledi.

Uzatma dakikaları ise maç boyunca ortaya konamayan müthiş bir tempo yaşanmasına neden oldu. Karşılıklı ataklar ve hızlı oyun, izleyenlere yedi dakika büyük keyif verdi.

BAŞAKŞEHİR’İN HASRETİ ÜÇ MAÇA ÇIKTI

Bir önceki hafta Beşiktaş’a deplasmanda yenilen, geçtiğimiz hafta ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir’in galibiyet hasreti, Malatya deplasmanında da dinmedi. İki takımın da net fırsat yakalamakta sıkıntı çektiği karşılaşmanın son dakikaları ise, inanılmaz bir heyecana sahne oldu.

Galibiyet golü için tüm riskleri alan Başakşehir ve Yeni Malatyaspor, yedi dakika uzatma oynanan karşılaşmanın bu bölümünde mutlak gol pozisyonları buldu. Ancak iki kaleci, galibiyet golünün atılmasına engel oldu. Yeni Malatyaspor’un uzatmada Semih Kaya ile yakaladışı pozisyonda ise top direkten geri geldi.

Maç boyunca bulamadıkları pozisyonları, yedi dakikalık uzatma bölümünde yakalayan Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir’in puanı 15, Yeni Malatyaspor’un puanı ise 13 oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Semih Kaya, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Youssouf Ndayishimiye (Ahmed Ildız dk. 85), Benjamin Tetteh (Moryke Fofana dk. 90+7), Kubilay Kanatsızkuş (Olcay Şahan dk. 76), Adem Büyük (Jetmir Topalli dk. 85) Umut Bulut

Yedekler: Berk Yıldız, Wallece, Guido Herrera, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım (Danijel Aleksic dk. 87), Carlos Ponck, Martin Skrtel, Rafael, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 87) İrfan Can Kahveci, Giuliano (Enzo Crivelli dk. 68) Nacer Chadli (Kerim Frei dk. 87), Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen (Deniz Türüç dk. 58)

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike Okechukwu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Giuliano (dk. 45) (M.Başakşehir), Ponck (dk. 49 K.K.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Fredrik Gulbrandsen, İrfan Can (M.Başakşehir), Adem Büyük, Tetteh, Topalli (Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir