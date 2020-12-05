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Başakşehir eriyor… Son dakikalar nefes kesti

Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Başakşehir, ligde oynadığı son üç maçta da galibiyet alamadı. Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada takımlar, yakaladıkları net fırsatlardan yararlanamadı.

SKOR
Güncellenme: 19:37, 05/12/2020
Haberler Başakşehir
Başakşehir eriyor… Son dakikalar nefes kesti

Süper Lig’in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında Giuliano ile öne geçen Medipol Başakşehir, 50. dakikada Ponck’un kendi kalesine attığı golle rakibine yakalandı. Uzatma dakikalarında iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen, eşitliği bozacak gol gelmedi.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Başakşehir ile üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’un mücadelesinde galip çıkmadı. Böylece üç maçtır galibiyet alamayan Başakşehir, maç fazlası olmasına rağmen liderin 8 puan gerisine düştü. Yeni Malatyaspor ise orta sıralarda kaldı.

UZATMALARDA İNANILMAZ TEMPO

Karşılaşmaya dört forvetle (Tetteh, Umut, Adem, Kubilay) çıkan Hamza Hamzaoğlu ile çift forvet (Gulbrandsen, Demba Ba) sisteminden vazgeçmeyen Okan Buruk’un taktik savaşında galip çıkmadı. İki takımın da orta sahayı çabuk geçtiği oyun anlayışı, maçta zaman zaman tempoyu  yükseltse de, pas hataları ve fauller 90 dakikanın daha zevkli geçmesini engelledi.

Uzatma dakikaları ise maç boyunca ortaya konamayan müthiş bir tempo yaşanmasına neden oldu. Karşılıklı ataklar ve hızlı oyun, izleyenlere yedi dakika büyük keyif verdi.

BAŞAKŞEHİR’İN HASRETİ ÜÇ MAÇA ÇIKTI

Bir önceki hafta Beşiktaş’a deplasmanda yenilen, geçtiğimiz hafta ise sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kalan Başakşehir’in galibiyet hasreti, Malatya deplasmanında da dinmedi. İki takımın da net fırsat yakalamakta sıkıntı çektiği karşılaşmanın son dakikaları ise, inanılmaz bir heyecana sahne oldu.

Galibiyet golü için tüm riskleri alan Başakşehir ve Yeni Malatyaspor, yedi dakika uzatma oynanan karşılaşmanın bu bölümünde mutlak gol pozisyonları buldu. Ancak iki kaleci, galibiyet golünün atılmasına engel oldu. Yeni Malatyaspor’un uzatmada Semih Kaya ile yakaladışı pozisyonda ise top direkten geri geldi.

Maç boyunca bulamadıkları pozisyonları, yedi dakikalık uzatma bölümünde yakalayan Yeni Malatyaspor ve Başakşehir, fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir’in puanı 15, Yeni Malatyaspor’un puanı ise 13 oldu.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Karim Hafez, Teenage Hadebe, Semih Kaya, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Youssouf Ndayishimiye (Ahmed Ildız dk. 85), Benjamin Tetteh (Moryke Fofana dk. 90+7), Kubilay Kanatsızkuş (Olcay Şahan dk. 76), Adem Büyük (Jetmir Topalli dk. 85) Umut Bulut

Yedekler: Berk Yıldız, Wallece, Guido Herrera, Murat Akça, Mustafa Eskihellaç, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım (Danijel Aleksic dk. 87), Carlos Ponck, Martin Skrtel, Rafael, Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan dk. 87) İrfan Can Kahveci, Giuliano (Enzo Crivelli dk. 68) Nacer Chadli (Kerim Frei dk. 87), Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen (Deniz Türüç dk. 58)

Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike Okechukwu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Giuliano (dk. 45) (M.Başakşehir), Ponck (dk. 49 K.K.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Fredrik Gulbrandsen, İrfan Can (M.Başakşehir), Adem Büyük, Tetteh, Topalli (Yeni Malatyaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Yeni Malatyaspor 1-1 Medipol Başakşehir

  • 5′ Kerim Hafez’in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
  • 7′ Adem Büyük’ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.
  • 14′ Chebake’in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah’ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.
  • 19′ Başakşehir’de Giuliano’nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake’den geri döndü.
  • 21′ Chebake’in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.
  • 37′ Umut Bulut’un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh’in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
  • 38′ Ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba’nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç’ta kaldı.
  • GOL! 45′ İrfan Can’ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano’nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
  • GOL! 50′ ceza sahasında üst üste çalımlar atarak rakiplerini geçen Adem Büyük’ün kaleye doğru gönderdiği top Ponck’a çarparak filelerle buluştu. 1-1
  • 52′ Adem Büyük’ün ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Mert’te kaldı.
  • 58′ İrfan Can’ın yaptığı ortaya Mahmut kafayı vurdu, seken topu kale önündeki Demba Ba’dan önce uzaklaştıran Hadebe, yüzde yüzlük golü önledi.
  • 63′ Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya Umut kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.
  • 72′ Umut Bulut’un ceza sahası içerisine attığı kafa pasına hareketlenen Tetteh’in dokunuşunu kaleci Mert uzaklaştırdı.
  • 83′ İrfan Can’ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertaç’ta kaldı.
  • 89′ Tetteh’in ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.
  • 90′ Ahmet Ildız’ın kullandığı kornerde topa yükselen Semih’in yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.
  • 90+3′ Demba Ba’nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Ertaç kurtardı.
  • 90+7′ Aleksic’in ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
Başakşehir yeni malatya
Yayınlanma Tarihi:18:12,