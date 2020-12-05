Aboubakar patlamaya devam ediyor

Sezona çok sorunlu ve problemli başlamıştı Beşiktaş. Bir kulübün başarısını başkan ve teknik direktörün uyumu belirler. Başkan vizyon, teknik direktör de taktik ve sistem oluşturunca taşlar da yerine oturmaya devam ediyor.

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında kapalı savunmaya karşı, kanatları çok iyi kullandı. Sağdan Rosier ve Ghezzal ile Kasımpaşa'nın en zayıf sol tarafını adeta yıktı, etkili ortalarda Aboubakar ve Atiba ile sonuca gitti.

B planı olarak kanatlar kapandığı zaman merkezden Mensah ve Dorukhan'la ve Atiba'nın sürpriz derin koşularıyla goller bulmaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. Buradaki en önemli sorun Mensah'ın gol atmasına rağmen hâlâ çok basit top kayıpları, özellikle final paslarındaki başarısızlığı. Bunları düzeltebilirse önümüzdeki süreçte Türkiye'nin en iyi ofansif orta sahası olabilir.

Aboubakar ve Atiba, Beşiktaş'ın en önemli kilit oyuncusu. Özellikle Aboubakar hem kolektif oyunda etkili hem de bireysel olarak takımına hücumda çözüm üretiyor. Beşiktaş'ı sonuca taşıyan adam olarak adeta yıldızlaşmakta. Kaleci Utku da yükselen performansı ve defans ile uyumuyla kendini geliştiriyor. Defansta Montero ve Welinton birbirlerinin kademesine çok iyi girdi, birçok pozisyonu olgunlaşmadan önledi.

Beşiktaş’ta en önemli eksiklerden biri kontratak yapamayışıydı. Kasımpaşa maçında gördük ki Aboubakar ve Ghezzal ile çok hızlı ataklar da yapabiliyor. Bu da Beşiktaş adına büyük bir kazanç oldu.

Dorukhan, Atiba ve Mensah rakibin yapmış olduğu akınları orta sahada yardımlaşarak, doğru mücadele ve müdahalelerle engelledi. Rakibin ilk korneri 33. dakikada geldi.

Trabzonspor’u, Başakşehir'i ve Fenerbahçe'yi, oyun üstünlüğü ile yenen bir Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da aynı üstünlük ve sabırlı bir olgunlaşmış futbol anlayışı ile geçmesini bildi. Daha önce de söyledik bu Beşiktaş, şampiyonluğa oynar.